Азербайджан и Пакистан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Республику Узбекистан провела в Ташкенте встречу со спикером Сената Исламской Республики Пакистан Сеидом Юсуфом Рзой Гилани.

Об этом в субботу сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями о вопросах отношений между нашими дружественными и братскими странами и парламентами. Подчёркивалось, что стратегические отношения между Азербайджаном и Пакистаном построены на принципах дружбы и братства. Взаимные визиты глав государств обеспечили дальнейшее расширение этих отношений. Наши государства успешно сотрудничают как на двусторонней основе, так и неизменно поддерживают друг друга на всех международных платформах.

В беседе также отмечался существенный вклад законодательных ассамблей двух государств в дальнейшее развитие отношений. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила встречу с главой Сената в феврале текущего года в Баку, и подчеркнула, что контакты и позитивный диалог способствуют более активному сотрудничеству между нашими парламентами.

На встрече выражалось удовлетворение сотрудничеством и взаимоподдержкой в рамках международных парламентских организаций. Сахиба Гафарова проинформировала собеседника о деятельности Парламентской сети Движения Неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также о шагах, предпринятых в направлении институционального развития организации.

Была высказана уверенность в том, что четвёртая конференция Сети, которая пройдёт в городе Ташкент, станет площадкой для важных обсуждений и приведёт к успешным результатам с точки зрения дальнейшего развития организации.

Спикер Сейид Юсуф Рза Гилани высоко оценил работу, проделанную в Парламентской сети под председательством Азербайджана. Он отметил, что его страна придаёт большое значение отношениям с Азербайджаном, подчеркнув также, что Пакистан и Азербайджан - это братские страны, которые всегда поддерживают друг друга. Кроме того, он указал на важность контактов между народами стран. В этом контексте было подчёркнуто значение дальнейшего расширения сотрудничества между парламентами.

На встрече состоялся обмен мнениями о других вопросах, представляющих обоюдный интерес", - говорится в сообщении отдела по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.