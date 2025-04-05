Азербайджанский футболист вновь забил в Германии

В Германии продолжается 28-й тур Северо-восточной Региональной лиги по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в одном из матчей тура берлинское "Динамо", за которое выступает азербайджанский нападающий Руфат Дадашов, уверенно обыграло "Альглинике" со счетом 3:0.

Дадашов вышел в стартовом составе и на 36-й минуте забил второй гол своей команды, удвоив преимущество. Ранее, на 32-й минуте, форвард получил желтую карточку. На 89-й минуте он был заменен.

Этот мяч стал для экс-игрока сборной Азербайджана уже 12-м в нынешнем сезоне.

После этой победы берлинское "Динамо" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка.