Впервые в Баку пройдет уникальное иллюзионное шоу "Мой волшебный мир"

Впервые в Баку! Только 25 мая на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра состоится зрелищное, интерактивное иллюзионное шоу мирового уровня "Мой волшебный мир", сообщает Day.Az.

Вас ждёт представление с известным иллюзионистом Азербайджана Тофигом Искендерли, чье иллюзионное шоу получило признание во многих странах мира.

В течение всего шоу вы увидите необычные иллюзионные номера, будете удивляться, веселиться и станете непосредственными участниками шоу. Самые активные зрители получат специальные призы.

Приглашаем вас в загадочный и волшебный мир всей семьёй.

Билеты продаются в кассе театра и на сайте iticket.az

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