Впервые в Баку пройдет уникальное иллюзионное шоу "Мой волшебный мир"
Впервые в Баку! Только 25 мая на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра состоится зрелищное, интерактивное иллюзионное шоу мирового уровня "Мой волшебный мир", сообщает Day.Az.
Вас ждёт представление с известным иллюзионистом Азербайджана Тофигом Искендерли, чье иллюзионное шоу получило признание во многих странах мира.
В течение всего шоу вы увидите необычные иллюзионные номера, будете удивляться, веселиться и станете непосредственными участниками шоу. Самые активные зрители получат специальные призы.
Приглашаем вас в загадочный и волшебный мир всей семьёй.
Билеты продаются в кассе театра и на сайте iticket.az
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре