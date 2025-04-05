Развитие "зеленой" энергетики делает Азербайджан важным центром энергетической карты будущего

Азербайджан за последние годы стал одним из ключевых игроков в сфере обеспечения энергетической безопасности не только региона, но и Европы. Азербайджан, богатый запасами нефти и газа, также быстро продвигается в развитии альтернативных и возобновляемых источников энергии. Страна сегодня выступает в качестве одного из ведущих партнеров Европы в сфере энергетической диверсификации и устойчивого энергоснабжения.

Об этом в субботу сказал Trend политолог Азер Гараев, передает Day.Az.

"Главной основой энергетических связей Азербайджана с Европой является Южный газовый коридор. Этот грандиозный проект имеет важное значение с точки зрения диверсификации, доставляя газ с Каспийского моря в Европу через Грузию, Турцию и балканские страны. Посредством Южного газового коридора протяженностью более 3 тысяч километров на рынок Европы поставляется 10 миллиардов кубометров газа в год по Трансанатолийскому (TANAP) и Трансадриатическому (TAP) газопроводам. В будущем по Южному газовому коридору может быть транспортировано 20 миллиардов кубометров азербайджанского газа в Европу. Европейская сторона неоднократно выражала заинтересованность в этом вопросе", - отметил он.

По словам А.Гараева, в 2022 году между Азербайджаном и Европейским союзом был подписан меморандум о доведении экспорта газа до 2027 года до 20 миллиардов кубометров. Он отметил, что, как сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, география поставок нашего газа расширяется. Глава государства, в частности, сказал: "Сегодня Азербайджан поставляет природный газ в 12 стран, 10 из которых европейские, и 8 из них являются членами Европейского Союза. И география поставок нашего газа в Европу, безусловно, будет расширяться, поскольку сегодня мы уже участвуем в создании газораспределительной сети ряда европейских стран. В некоторых из них ее нет, в некоторых ее необходимо расширить. И Азербайджан как инвестор планирует это сделать. Поэтому география поставок нашего газа, безусловно, будет расширяться разными путями, в том числе и за счет интерконнекторов".

Как сказал политолог, это означает взаимную заинтересованность сторон в данном вопросе и то, что Азербайджан намерен оценить все возможности в этой области: "Глава государства также заявил, что стороны должны подумать о совместных усилиях по расширению существующей газопроводной системы: "И, конечно, нам нужно подумать о совместных усилиях по расширению существующей системы газопроводов. Южный газовый коридор - это история огромного успеха для всех нас. Интегрированная система трубопроводов протяженностью 3500 километров сегодня является главной артерией энергетической безопасности для многих стран. В настоящее время он работает на полную мощность. Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP - три составные части этого коридора, полностью загружены. Поэтому нам нужно расширяться. А для этого нам, конечно, понадобится финансирование. И мы подошли к очень важному вопросу, который мы поднимали несколько раз, что международные финансовые институты, те институты, которые решили прекратить финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом, вероятно, должны пересмотреть свою политику. Особенно принимая во внимание огромные геополитические изменения, свидетелями которых мы все являемся. Потому что без этого любые дальнейшие инвестиции в транспортную инфраструктуру и даже в добычу будут весьма проблематичны".

По словам А.Гараева, после начала российско-украинской войны энергетическая политика Европы претерпела радикальные изменения. Для европейских стран, ищущих альтернативу российскому газу, Азербайджан стал приоритетным партнером. Не случайно, подчеркнув, что Азербайджан является надежным поставщиком энергии для Европы, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила стратегическое значение страны на энергетической карте Европы. Увеличение объемов поставок энергии из Азербайджана в Европу и расширение географии экспорта еще больше повысит роль нашей страны в энергетической безопасности Европы, подчеркнул он.

Политолог добавил, что в энергетической повестке Азербайджана, наряду с традиционными энергоресурсами, приоритетной сферой стала "зеленая" энергия: "Азербайджан развивает альтернативные источники энергии так же, как и традиционные источники энергии, вкладывая в эту сферу большие инвестиции. Таким образом, увеличивая производство электроэнергии из "зеленых" источников энергии, Азербайджан может направлять дополнительные оставшиеся объемы газа на европейские рынки. Кроме того, будет реализован проект Black Sea Energy по экспорту "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу. Это соглашение между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией, предусматривающее строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу, было подписано 17 декабря 2022 года. Его реализация позволит обеспечить поставки "зелёной" энергии объёмом до четырёх гигаватт. Как заявил глава азербайджанского государства: "Сегодня уже подписанные с нашими инвесторами контракты по солнечным и ветровым электростанциям обеспечат нам к 2030 году 6 гигаватт солнечной и ветровой энергии. Отмечу, что в результате этого можно будет сэкономить огромный объем природного газа, который в настоящее время используется для внутренних нужд, и направить его на экспорт".

Политолог также сказал, что освобожденные от оккупации территории Азербайджана также богаты "зелеными" источниками энергии: "В Восточно-Зангезурском и Карабахском регионах имеется широкий гидроэнергетический потенциал. Как заявил Президент Ильхам Алиев: "Мы уже установили гидроэлектростанции мощностью 270 мегаватт. Уже введено в эксплуатацию более 30 малых гидроэлектростанций, а за счет дополнительных 30 малых гидроэлектростанций в ближайшие максимум пять лет эти мощности возрастут до 500 мегаватт. Таким образом, в конечном итоге к 2030 году будет создан энергетический потенциал в 6,5 гигаватта, и, просто для вашего сведения, сегодняшняя установленная мощность Азербайджана составляет чуть более восьми гигаватт. Таким образом, в течение следующих пяти лет мы почти удвоим наш потенциал по производству энергии из возобновляемых источников".

А.Гараев отметил, что Азербайджан укрепил свои позиции как страна, обеспечивающая энергетическую безопасность Европы, не только благодаря своим природным ресурсам, но и взвешенной энергетической политике, стабильности и открытости к международному сотрудничеству. "Успехи в развитии "зеленой" энергетики, помимо сферы нефти и газа, делают страну важным центром энергетической карты будущего. Для Европы Азербайджан - не просто поставщик энергии, а стратегический партнер и гарант региональной стабильности", - добавил он.