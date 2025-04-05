Белый тигр напал на работника цирка

В Египте цирковой тигр напал на человека во время представления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во вторник, 1 апреля, в городе Танта на севере Египта. Когда дрессировщица Ануса Коута выступала на арене с белым тигром, один из работников цирка протянул руку сквозь ограждение. Хищник заметил это и набросился на мужчину. Нападение вызвало панику среди зрителей. Дрессировщики и ассистенты оттащили пострадавшего от ограждения. Он был немедленно госпитализирован. Операция с участием специалистов по сосудистой хирургии, ортопедии и пластической хирургии заняла четыре часа. Врачи были вынуждены целиком ампутировать ему руку.

Коута оставалась с пострадавшим все время, чтобы следить за его состоянием. Она также сообщила, что тигр, участвовавший в нападении, будет снят с выступлений и отправлен на повторную дрессировку в Каир.