Трамп начал переговоры о смягчении пошлин с представителями трех стран

Президент США Дональд Трамп провел контакты с представителями Вьетнама, Индии и Израиля по поводу в целях предполагаемого смягчения пошлин в отношении этих стран на фоне протекционистской политики Белого дома. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Источник, осведомленный о ходе переговоров президента, сообщил CNN, что президент Дональд Трамп контактирует с представителями Вьетнама, Индии и Израиля, чтобы обсудить индивидуальные торговые соглашения, которые могли бы смягчить предлагаемые тарифы", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что взаимодействие Трампа с этими странами рассматривается Белым домом как "первая волна переговоров", поскольку разные страны разрабатывают стратегию ответа Трампу. Некоторые, к примеру, Китай и Канада, уже объявили о планах ответных мер.