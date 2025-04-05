https://news.day.az/world/1742313.html Глава минфина США оценил возможность дефолта США не движутся в сторону дефолта. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил глава минфина страны Скотт Бессент, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Людям не стоит говорить, что ситуация в США вышла из-под контроля, что США движутся в сторону дефолта. Это не так", - сказал министр.
Глава минфина США оценил возможность дефолта
США не движутся в сторону дефолта. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил глава минфина страны Скотт Бессент, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Людям не стоит говорить, что ситуация в США вышла из-под контроля, что США движутся в сторону дефолта. Это не так", - сказал министр.
Также он выразил обеспокоенность большим объемом государственного долга страны.
26 марта бюджетное управление конгресса Соединенных Штатов сообщило, что американское правительство может столкнуться с дефолтом к августу 2025 года, если власти не повысят потолок госдолга.
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