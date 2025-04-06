Самолет в Турции пережил удар молнии

Самолёт авиакомпании Pegasus, следовавший рейсом из Стамбула в Бодрум, не смог совершить посадку в аэропорту Милас из-за сложных погодных условий и был перенаправлен в Даламан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Haber Global, после временного улучшения погоды борт вновь вылетел в сторону Бодрума, однако во время полета в самолёт ударила молния. Несмотря на это, экипажу удалось благополучно приземлиться, а при последующей технической проверке никаких повреждений обнаружено не было.

Хотя погодная обстановка в Эгейском регионе вызвала перебои в воздушном сообщении, самолету Pegasus удалось безопасно совершить посадку в Даламанском аэропорту. Позже, после стабилизации погодных условий, лайнер продолжил свой путь в Бодрум.