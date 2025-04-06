Глава МИД Алжира не встретил Барро в аэропорту

Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф не встретил французского коллегу Жана-Ноэль Барро в аэропорту.

Как передает Day.Az, Барро находится с визитом в стране, где провел переговоры с Аттафом, а затем встретился с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Встреча прошла в штаб-квартире Министерства иностранных дел, но добирался туда министр сам.

Перед визитом Барро заявил, что надеется создать "амбициозную рабочую программу" и разработать "график реализации" по вопросам безопасности, миграции и экономики, согласно данным его офиса.

Не исключено, что за этим дипломатическим наступлением стоит другая цель - вернуть утраченные позиции Франции в африканском регионе, где Париж стремительно теряет влияние.

Напомним, что отношения между Алжиром и Францией остаются натянутыми. Алжир, не забывший болезненное колониальное прошлое, внимательно следит за каждым шагом Парижа. И даже самый вежливый тон со стороны французского министра не гарантия, если за словами не последуют конкретные действия. Особенно - в вопросах, касающихся исторической памяти, компенсаций и уважения суверенитета.

Прибытие Барро последовало за телефонным разговором в начале этой недели, в котором президент Франции Эммануэль Макрон и Теббун говорили о своей готовности восстановить отношения. Визит знаменует собой первую миссию высокого уровня Франции в алжирскую столицу с момента начала дипломатической напряженности между двумя странами.

Напомним, что причиной кризиса стали заявления Макрона в пользу марокканского плана автономии Западной Сахары, что Алжир счел провокацией.