Если уж вступать, то по-крупному: NASA ждет армянскую заявку!
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об очередных иллюзиях Армении.
Day.Az представляет публикацию:
Президент Армении Ваагн Хачатрян подписал закон о начале процесса вступления страны в ЕС. Абсурд? Абсурд. А чего тогда мелочиться?
Кажется, он так увлёкся подписыванием бумажек, что даже не заметил, что даже в Армении его никто особо не спрашивал. Пашинян когда-то говорил, что без референдума - никак, но кто же будет слушать Пашиняна? Тем более в Гюмри, где его партию уже отправили отдыхать.
В общем, Армения на всех парах мчится в Европу: правда на машине с квадратными колесами и без руля. Зато Хачатряну весело - подписал бумагу, почувствовал себя великим реформатором.
Осталось подписать закон о вступлении в NASA - вдруг повезёт? Может даже в космос отправят, от Земли подальше.
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