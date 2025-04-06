В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об очередных иллюзиях Армении.

Day.Az представляет публикацию:

Президент Армении Ваагн Хачатрян подписал закон о начале процесса вступления страны в ЕС. Абсурд? Абсурд. А чего тогда мелочиться?

Кажется, он так увлёкся подписыванием бумажек, что даже не заметил, что даже в Армении его никто особо не спрашивал. Пашинян когда-то говорил, что без референдума - никак, но кто же будет слушать Пашиняна? Тем более в Гюмри, где его партию уже отправили отдыхать.

В общем, Армения на всех парах мчится в Европу: правда на машине с квадратными колесами и без руля. Зато Хачатряну весело - подписал бумагу, почувствовал себя великим реформатором.

Осталось подписать закон о вступлении в NASA - вдруг повезёт? Может даже в космос отправят, от Земли подальше.