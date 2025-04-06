Торнадо и наводнений бушуют в США, есть жертвы

Как минимум 12 человек, среди которых были и дети, погибли в результате торнадо и наводнений в США. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Мощные осадки выпали на Мемфис, который оказался серьезно затопленным. Власти ввели в городе режим ЧС.

В Арканзасе затоплены дороги, повалены деревья и линии электропередач, спасательные работы на воде продолжаются.

Среди погибших числятся как минимум двое детей - пяти и девяти лет. Одного из них буквально унесло потоком по дороге к автобусной остановке.

Несколько взрослых стали жертвами стихии в Теннесси. Также в списке жертв значится один пожарный.