США завершают соглашение о полезных ископаемых с африканской страной

США вскоре заключат соглашение с Демократической Республикой Конго, которое предусматривает получение американскими компаниями большего контроля над критически важными полезными ископаемыми в обмен на большую поддержку правительства Киншасы (столица республики - УНИАН), которое находится в конфликте с властями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет Financial Times.

В частности новый советник президента США Дональда Трампа по вопросам Африки Массад Булос отметил, что он видел примерное соглашение и согласовал "путь вперед" с президентом ДР Конго Феликсом Чисекеди.

"Соглашение будет способствовать инвестициям частного сектора США в ДР Конго, особенно в горнодобывающую отрасль", - заверил Булос в видеообращении, которое опубликовало правительство ДР Конго.

Условия соглашения о ценных металлах между США и Конго

В то же время вашингтонский лоббист Джозеф Славик говорит, что согласно договору, Международная финансовая корпорация развития США будет гарантировать часть американских инвестиций в центральноафриканскую страну.

"Компании, которые будут привлечены в рамках нового соглашения, не являются исключительно американскими, но американский бизнес начнет инвестировать в литиевую отрасль ДР Конго, и это соглашение станет определенным образом противодействием китайскому доминированию над богатыми ресурсами меди и кобальта в стране", - объяснили в FT.