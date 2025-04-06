"Крестовый поход"

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как и сам Рубен Варданян, сынок российского предпринимателя-мошенника Давид тоже полагает, что деньги решают все. Огромное состояние папаши продолжает растрачиваться на бессмысленные акции, подкуп политиков и парламентариев на Западе, на глупые пиар-компании Рубика и прочую чепуху, которая никак не поможет подсудимому Варданяну уйти от наказания.

В свое время Рубен Варданян считал, что его миллионы позволяют ему нагло вести себя на территории другой страны, поддерживать и финансировать терроризм и сепаратизм в Азербайджане и оставаться при этом безнаказанным. Но судебный процесс в Баку показал мошеннику, что это не так. Варданян, думается, уже понял, что крупно ошибся, но расплачиваться придется. Независимо от того, сколько долларов и евро из накопленного папой "непосильным трудом" сынок готов переводить на счета и рассовывать по карманам западных чиновников и правозащитников.

На днях Давид Варданян дал интервью французскому изданию LE SPECTACLE DU MONDE, в котором изложил "дорожную карту" спасения папаши от справедливого наказания. Все, что было им сказано, озвучивалось уже десятки раз. Но одна мысль обращает на себя внимание. Додик, отвечая на вопросы издания, объявил о намерении расчехлить последнее "оружие" - запустить в оборот религиозный фактор. Религиозный фактор - это последнее, что Варданяны еще не использовали активно. После того, как все прочие инструменты не сработали, Варданян-младший решил, что настало время армянской диаспоре напомнить новому президенту США о его "христианских" высказываниях до выборов и в ходе избирательной кампании. Напомним, что Дональд Трамп во время предвыборной гонки, катя бочку на демократов, заявил, что "армяне-христиане подверглись преследованиям и насильственному выселению", а за несколько дней до голосования лично позвонил католикосу Великого дома Киликийского Араму Первому и расхваливал достоинства армянской общины США.

Американское армянство за десятилетия проживания в Штатах так и не смогло научиться критически подходить к обещаниям политиков. Каждый политик, желая поддержки диаспоры, обещает золотые горы, но ничего в результате не выполняет. Это система, так было всегда. Не было президента, который до избрания не обещал бы диаспоре невозможного, а потом забывал о своих обещаниях. Только Байден по причине старческих проблем взял и произнес слово "геноцид" в послании к 24 апреля. Вероятно, он сам и не понимал, что за бумажку ему подсунули. На этом выполненные обещания заканчиваются.

Однако предвыборный пиар Трампа очень вдохновил армян, особенно в той части, что о них вспомнили как о христианах.

"Я помню, что Дональд Трамп выразил решимость защищать идентичность и права христиан. Думаю, это для него действительно важная тема. Кроме того, это вопрос, который поднимают также внутри его команды. На уровне таких личностей, как Марко Рубио или Майкл Уолтц. Они христиане, и для них важен вопрос прав человека, в частности в случае Ирана. Приоритетно важно, чтобы правительство Армении показало новой администрации, что мы христианский народ по своей культуре и правам. Это историческая возможность изменить позицию американского правительства", - сказал французскому изданию Давид Варданян.

Возникает вопрос - а какие особые права дает армянам принадлежность к христианству? Причем, принадлежность очень спорная. Разве с точки зрения международного права люди не имеют равные права, вне зависимости от конфессиональной принадлежности?

Давид Варданян, говоря об "исторической возможности изменить позицию американского правительства" по отношению к нашему региону посредством религиозного фактора, фактически, признал, что никаких других инструментов у армянства не осталось. Все прочие инструменты оказались бесполезны. Вопли о правах человека не помогли, и Варданян-младший рассчитывает, что помогут вопли о "преследовании христиан" в лице его папаши и его подельников.

Интересно, Давид Рубенович понимает, как глупо все это звучит?