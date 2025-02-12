Армянство готовится к «крестовому походу» против Баку – надежды на США

Автор: Лейла Таривердиева

Ведущий колонки в The Washington Post, журналист и писатель Дэвид Игнатиус, который так гордится своим армянским происхождением, что не упоминает никогда родовую армянскую фамилию, призвал президента США защитить Рубена Варданяна. Мол, Трамп обещал защищать христиан Армении и может начать с этого типа, находящегося сейчас под судом в Баку. В глазах Игнатиуса армянского происхождения, Рубик Варданян это человек, который "поддерживал армянское сопротивление", "политзаключенный", одним словом, что-то среднее между Нельсоном Манделлой и Че Геварой.

Напомним, что Игнатиус прославился после того, как в 2009 году будучи модератором одной из панельных дискуссий в Давосе не дал выступить президенту Турции. Он нагло оборвал Эрдогана, объявив, что участникам пора обедать, и сразу превратился в героя армянского народа.

Сегодня новый герой армянского народа старается напомнить Трампу его популистские довыборные заявления. Когда ему требовались голоса армянства, он, как и другие политики до него, разыграл армянскую карту. Дабы очернить образ своей конкурентки Харрис, обвинил ее в бездействии, когда "армяне-христиане подверглись преследованиям и насильственному выселению". При этом он использовал несуществующее название "арцах", что вызвало у армянства восторженный визг. В ходе предвыборной агитации Трамп много чего наобещал армянам. За несколько дней до выборов лично позвонил католикосу Великого дома Киликийского Араму Первому и не жалел эпитетов для описания достоинств армянской общины США.

Несколько дней назад тот же самый Арам Первый, который, видимо, посчитал, что после того звонка они с Трампом сроднились, написал в Белый дом письмо с просьбой освободить Рубена Варданяна и прочую шушеру. Последовал ли на это письмо ответ и каким он был, армянские медиа не сообщают. В любом случае, армянство не намерено забывать о горячих заверениях Трампа в предвыборный период и собирается активно ими жонглировать в связи с объявленным новым президентом походом против "антихристианских предрассудков". Армянская сторона всегда пыталась придать карабахскому конфликту религиозную окраску, чтобы завуалировать свои территориальные притязания к соседу и собрать группу поддержки из так называемого "христианского клуба". А тут представилась такая возможность - сам Дональд Трамп, который одним взмахом руки переименовывает проливы, собирается возглавить новый "крестовый поход".

Армянство совсем не против, если проблемам между Арменией и Азербайджаном решением Белого дома будет придан религиозный характер, а армяне Карабаха объявлены мучениками за веру. Все это вряд ли произойдет, но надежда умирает последней, как известно. В последние годы, и особенно поле Второй карабахской войны тема "религиозной сути" конфликта стала все чаще подниматься армянской стороной. Прежде армянские лидеры сами всячески отвергали такие предположения, твердо заверяя, что армяно-азербайджанский конфликт не имеет религиозной подоплеки. Первоначально этот тезис находился лишь в запасе, так как в Ереване для сокрытия истинной сути конфликта, заключающейся в территориальных претензиях к Азербайджану, рассчитывали на пресловутое право на самоопределение. Чтобы получить мировое признание итогов Первой карабахской войны, армяне Карабах должны были выглядеть в глазах мировой общественности не мучениками веры, а героическими борцами за свободу и демократию.

Ситуация начала меняться после апрельских боев 2016 года. Тогда в Ереване впервые осознали, что дела оккупантов плохи и пора проводить апгрейд идеологических основ претензий к Азербайджану. Уже в июле того же года на очередном заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Салониках (Греция) с подачи армянской стороны и ее союзников была принята резолюция с соответствующими обвинениями в адрес Азербайджана. Российской православной церкви (РПЦ) пришлось оправдываться в ответ на письмо посольства Азербайджана в Москве и признать, хоть и окольными путями, что "карабахский конфликт лишен религиозной почвы и носит политический характер, а разжигание межнациональной вражды является грехом с точки зрения Христианства и Ислама".

С началом Второй карабахской войны религиозный фактор стал главным оружием осознавшего свое бессилие оккупанта. В различных западных СМИ началась истеричная кампания, звучали призывы к "священной войне" и "спасению христиан". Объединить Запад против Азербайджана это не помогло, потому что большинство стран западного мира мыслят трезво и не подвержены истерии. На поднятый шум слетелись лишь несколько союзников Армении и представители исламофобских партий и организаций, а для "крестового похода" этого недостаточно. Самое главное - молчали Соединенные Штаты и Трамп. Кстати, об этом сегодня вспоминают армянские эксперты, с сомнением воспринявшие нынешние обещания Дональда Трампа "спасать христианство" в лице армян на Южном Кавказе.

Во время 44-дневной войны американском еженедельнике Newsweek была опубликована статья "Объединиться во имя будущего Карабаха" под авторством глав трех основных религиозных конфессий Азербайджана. Лидеры мусульманской. православной и еврейкой общин указали, что как бы не старались другие придать религиозный оттенок обострившемуся противостоянию между Арменией и Азербайджаном, этот конфликт не имеет никакой религиозной сущности, и Азербайджан не играет роли "мусульманской страны-оккупанта". Примечательно, что тогда же один из четырех патриархов ААЦ Сахаг тоже заявил, что происходящее не является межрелигиозным противостоянием, добавив, что "опасно превращать религию в инструмент политики и пытаться натравить друг на друга религии".

Очень разумные слова. Жаль, что их не услышали представители европейских христианских партий, которые после Второй карабахской войны объединили усилия в давлении на Азербайджан. С подачи этих партий в парламентах ряда стран были приняты резолюции тенденциозного содержания. После 44-дневной войны у армянства не осталось никаких других надежд, кроме как на "христианское братство". Поэтому оно так ухватилось за странные планы нового главы Белого дома.

Насколько объявленная Трампом борьба с "антихристианскими предрассудками" коснется армянских пожеланий, увидим. Пока что президент Штатов создает новую контору - комиссию США по религиозной свободе. Об этом он объявил в ходе саммита по свободе вероисповедания в Вашингтоне. Учитывая, что глава Белого дома много говорит о "преследованиях христиан", эксперты полагают, что это станет новым предлогом для вмешательства в дела других государств.

Армянство очень рассчитывает на эти тенденции в планах Дональда Трампа и на его неосторожные обещания. Оно даже готово простить ему нейтральную позицию во время 44-дневной войны, если он их сдержит. Но что-то, в том числе та самая нейтральная позиция, подсказывает, что надежды не оправдаются.