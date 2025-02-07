Церковь или политический штаб?

Автор: Байрам Эльшадов

Не проходит и дня, чтобы нытики в Армении не жаловались на Азербайджан и не просили всех помочь им освободить "невиновных" преступников, которые сейчас предстают перед судом в Баку. Так например, Католикос Арам I решил поиграть в политику, написав письмо Дональду Трампу с призывом вмешаться в процесс над бывшими лидерами карабахской хунты. Очевидно, что ему, как и всей Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), не дает покоя восстановление справедливости, когда преступники наконец отвечают за свои деяния.

Судебные разбирательства в Баку проходят строго в рамках закона. Речь идет о людях, которые на протяжении десятилетий возглавляли сепаратистский режим, отдавали преступные приказы и способствовали этническим чисткам против азербайджанцев. Эти преступления были совершены на территории Азербайджана, поэтому их расследование и суд - внутреннее дело нашей страны. И ни Арам I, ни кто-либо другой не имеет права диктовать, как поступать с преступниками.

Но, как мы знаем, ААЦ давно является не столько в религиозную структуру, сколько инструментом армянской пропаганды. Вместо того чтобы заниматься духовными вопросами, ее представители на каждом шагу поддерживают мифы о "великой Армении", оправдывают преступления и вмешиваются в политику.

Что касается обращения к Трампу, то выглядит это откровенно жалко. У Трампа на данный момент есть гораздо более важные вопросы - от внутренней политики до геополитических вызовов. Ожидать, что он бросит все дела и будет вытирать армянские сопли - по меньшей мере наивно.

Азербайджан четко обозначил свою позицию: виновные в оккупации и военных преступлениях понесут справедливое наказание. И никакие письма, ни от Арама I, ни от кого-либо еще, не изменят этого факта.