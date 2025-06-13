Нетаньяху выступил с обращением

Израиль в ходе начатой в ночь на 13 июня операции против Ирана уже уничтожил "значительную часть" запаса баллистических ракет иранской армии.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении к иранскому народу, которое распространила его канцелярия.

"За последние 24 часа мы устранили высших военных командиров, высокопоставленных физиков-ядерщиков, самый важный объект Ирана по обогащению [урана] и значительную часть его арсенала баллистических ракет. Дальше будет еще больше", - сказал он.

Кроме того, Нетаньяху обратился к народу Ирана с призывом восстать против властей исламской республики.

"Власти Ирана угрожают уничтожить нашу страну, Государство Израиль. Цель операции Израиля - устранить ядерную и ракетную угрозу со стороны иранских властей. Двигаясь к достижению нашей цели, мы также расчищаем вам путь, чтобы вы добились свободы", - сказал он.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". В Тель-Авиве сообщили о раненых после обстрела Ирана.