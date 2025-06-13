Автор: Азер Ахмедбейли

Когда в ноябре 1945 года в Нюрнберге начался Международный военный трибунал, международное сообщество сделало выбор в пользу права даже в отношении тех, кто, казалось, не заслуживал суда - архитекторов тотального зла, руководителей Третьего рейха.

Сегодня в Баку проходит суд над представителями карабахского сепаратистского режима. На скамье подсудимых - не этническая группа, а конкретные люди, отдававшие приказы расстреливать мирных жителей, пытать пленных, удерживать заложников, создавать вооружённые формирования на территории другого государства.

Процессы проходят в открытом режиме, пресса почти ежедневно публикует материалы заседаний. Обвиняемые имеют адвокатов, дают объяснения, пользуются правом на защиту. В зале суда присутствуют представители семей потерпевших, общественные наблюдатели и журналисты. Материалы дел включают свидетельства очевидцев, документы, видеозаписи, заключения экспертиз. Все действия ведутся в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики.

Конечно, процесс вызывает эмоции. Люди помнят о том, что пережили. У многих осталась боль, которая уже не пройдет, кто-то полон чувством ненависти, кто-то жаждет мщения, считая, что справедливость до сих пор не восстановлена.

"Они могли бы быть уничтожены без суда, но тогда победа не отличалась бы от преступления", - сказал в ходе Нюрнбергского процесса британский прокурор Хартли Шоукросс, имея в виду нацистских преступников. Эта фраза положила начало новой правовой традиции: даже врага, даже после страшных событий войны, следует судить - открыто, с фактами и доказательствами. Сегодня, спустя восемь десятилетий, Азербайджан следует той же логике. Именно так поступает государство, которое выбрало зрелость, а не инстинкты.

Баку не стремится кого-либо в чем-либо убедить или оправдаться перед внешним миром. Более того, нет даже ожидания справедливого отношения: практика последних десятилетий показывает, что когда речь идёт об Азербайджане, западный политический дискурс часто исходит не из фактов, а из устойчивых симпатий к противоположной стороне, давно сформированных пропагандой.

Уже сейчас можно наблюдать попытки поставить под сомнение легитимность суда со стороны некоторых стран и организаций. В то время как в зале суда звучат свидетельства о расстрелах и пытках, в западных комментариях звучат фальшивые беспокойства по поводу условий содержания обвиняемых и "отсутствия международных наблюдателей". Те, кто годами закрывал глаза на деятельность вооружённых сепаратистов, теперь требуют "сдержанности". Ряд СМИ называет процесс политическим и говорит о "нарушении прав человека".

Однако все это отдает лицемерием, поскольку фактическая сторона дел почти не обсуждается за пределами Азербайджана. Международные правозащитные организации, как правило, ограничиваются общими заявлениями, даже не вникая в содержание обвинений. Они не упоминают в своих публикациях, что речь идёт о пытках, похищениях и убийствах.

В то же время ни одна из крупных международных организаций, включая ООН, ОБСЕ или Совет Европы, не представила доказательств того, что сами процессы нарушают нормы закона или проходят с нарушениями процедур.

Через Бакинский процесс государство посылает важное сообщение, как своим гражданам, так и соседям, и остальному миру:

Бакинский процесс - это не продолжение войны, а ее завершение, но уже в правовом поле. Государство руководствуется не эмоциями, а законом, даже тогда, когда за спиной война и боль. Мы сохранили самообладание, которое даёт внутреннюю уверенность и делает нас сильнее, в первую очередь, в собственных глазах.

Мы не налагаем коллективную вину на все армянское общество, и не судим за взгляды. Речь идёт о конкретных действиях, за которые в любом государстве наступает ответственность. Каждое преступление имеет конкретную фамилию и дату, и все те, кто причинил боль и страдания, рано или поздно должны ответить по закону.

Азербайджан - это зрелое и состоявшееся государство, способное защищать свои интересы не только оружием, но и правовыми инструментами.

И в заключение: пока Баку демонстрирует выдержку и способность действовать в рамках закона, несмотря на всю тяжесть пережитого, на ереванских площадях сжигают флаги Азербайджана. Это так, еще один штрих к психологическому портрету двух народов и их отношения к будущему.