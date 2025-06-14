https://news.day.az/world/1760442.html Останки 270 человек извлекли с места крушения Dreamliner в Индии Останки 270 человек извлекли с места крушения лайнера Boeing 787 Dreamliner, который разбился у аэропорта Ахмадабада в Индии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местного госпиталя, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Останки 270 человек извлекли с места крушения Dreamliner в Индии
Останки 270 человек извлекли с места крушения лайнера Boeing 787 Dreamliner, который разбился у аэропорта Ахмадабада в Индии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местного госпиталя, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Ранее поступила информация, что на месте крушения удалось обнаружить один из черных ящиков - после его изучения специалисты надеются определить причину крушения самолета, который упал сразу после взлета.
На тот момент не был найден второй бортовой самописец.
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