Останки 270 человек извлекли с места крушения Dreamliner в Индии

Останки 270 человек извлекли с места крушения лайнера Boeing 787 Dreamliner, который разбился у аэропорта Ахмадабада в Индии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местного госпиталя, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ранее поступила информация, что на месте крушения удалось обнаружить один из черных ящиков - после его изучения специалисты надеются определить причину крушения самолета, который упал сразу после взлета.

На тот момент не был найден второй бортовой самописец.

Напомним, Boeing 787 Dreamliner потерпел крушение 12 июня. Воздушное судно рухнуло на здание общежития для врачей вблизи аэропорта города Ахмадабад на западе Индии.

На борту находились 242 человека, среди которых 13 детей, а также два пилота и 10 бортпроводников.

По последним данным, жертвами авиакатастрофы стали более 310 человек, включая тех, кто во время крушения находился на земле.