ЦАХАЛ заявил о десятках целей в Тегеране, атакованных истребителями Израиля ночью

Истребители ВВС Израиля ночью атаковали десятки различных целей в районе Тегерана, включая инфраструктуру противовоздушной обороны Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В течение ночи ВВС Израиля нанесли удары по десяткам целей, включая инфраструктуру ракет класса земля - воздух, в рамках усилий по нанесению ущерба возможностям противовоздушной обороны Ирана в районе Тегерана", - говорится в заявлении.

Командующий ВВС Израиля Томер Бар заявил, что израильские военные "поразили сотни целей, включая десятки целей класса земля - воздух", и "провели ряд точных ударов, которые улучшили воздушное превосходство и свободу действий Израиля в Иране". "Впервые с начала войны, более чем в 1 500 км от израильской территории, ВВС Израиля нанесли удар по системам ПВО в районе Тегерана", - добавил он, заверив, что "ВВС Израиля продолжат действовать на всех фронтах, как в наступлении, так и обороне". Высказывания командующего ВВС распространила армейская пресс-служба.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля.