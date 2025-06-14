ITFC подвела итоги торгового финансирования в Центральной Азии и Азербайджане с 2008 года

Азербайджан с момента создания Международной исламской корпорации по торговому финансированию (ITFC) в 2008 году получил одобрения на торговое финансирование на общую сумму 93 миллиона долларов США, следует из опубликованного Годового отчета ITFC за 2024 год, передает Day.Az.

Согласно документу, наблюдается активизация сотрудничества с Центральной Азией, где общий объем одобренного торгового финансирования составил:

Узбекистан - 926 млн долларов

Казахстан - 810 млн долларов

Кыргызстан - 26 млн долларов

Таджикистан - 212 млн долларов

Туркменистан - 75 млн долларов

В общей сложности, пять стран Центральной Азии получили свыше 2 миллиардов долларов, что свидетельствует о растущем интересе ITFC к поддержке экономической интеграции региона и развитию торговли.

В отчете подчеркивается, что основными получателями исламского торгового финансирования стали Узбекистан и Казахстан, чьи амбициозные стратегии промышленной трансформации и экспортоориентированного роста обеспечили им устойчивую поддержку со стороны корпорации.

В соответствии с миссией Группы Исламского банка развития (IsDB) по содействию всеобъемлющему социально-экономическому прогрессу, ITFC продолжает сосредотачивать усилия на финансировании торговых операций, способствующих инклюзивному росту и отвечающих потребностям стран-участниц. Поддержка, оказываемая корпорацией, укрепляет стратегии, ориентированные на развитие торговли, и способствует устойчивому экономическому росту в странах Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Стратегическая роль ITFC в развитии торговли и улучшении качества жизни через экономическую и финансовую инклюзию остается важной частью глобальной повестки устойчивого развития. Из года в год корпорация демонстрирует значимые и измеримые результаты в качестве ведущего поставщика торговых решений для стран ОИС.