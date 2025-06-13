Кац заявил, что Иран "перешел все красные линии"

Иран "перешел все красные линии", обстреляв населенные районы Израиля.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Иран перешел все красные линии, осмелившись запустить ракеты по густонаселенным гражданским районам Израиля. Мы продолжим защищать граждан Израиля и гарантируем, что режим заплатит очень высокую цену за свои преступные действия", - заявил министр.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". В Тель-Авиве сообщили о раненых после обстрела Ирана.