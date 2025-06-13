https://news.day.az/tourism/1760308.html Азербайджан и Узбекистан запускают совместный туристический проект Азербайджан запускает новый проект в сфере туризма с Узбекистаном. Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции, посвященной открытию летнего сезона в туристическом центре Шахдаг, сказал советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.
Азербайджан и Узбекистан запускают совместный туристический проект
Азербайджан запускает новый проект в сфере туризма с Узбекистаном.
Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции, посвященной открытию летнего сезона в туристическом центре Шахдаг, сказал советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.
"Мы проведем совместную маркетинговую кампанию в странах Восточной и Центральной Европы, чтобы туристы из этих стран путешествовали в Узбекистан через Баку и возвращались обратно в этом направлении", - сказал он.
По его словам, в зависимости от эффективности этого проекта есть ожидания, что к нему присоединятся и другие страны Центральной Азии.
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