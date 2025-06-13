Азербайджан и Узбекистан запускают совместный туристический проект

Азербайджан запускает новый проект в сфере туризма с Узбекистаном.

Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции, посвященной открытию летнего сезона в туристическом центре Шахдаг, сказал советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

"Мы проведем совместную маркетинговую кампанию в странах Восточной и Центральной Европы, чтобы туристы из этих стран путешествовали в Узбекистан через Баку и возвращались обратно в этом направлении", - сказал он.

По его словам, в зависимости от эффективности этого проекта есть ожидания, что к нему присоединятся и другие страны Центральной Азии.