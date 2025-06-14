Последний матч Азербайджана в Золотой Евролиге

Женская сборная Азербайджана по волейболу завершает Золотую Евролигу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня в хорватском Задаре наша команда проведет последний матч на турнире. Ее соперником будет Румыния.

Накануне подопечные Фаика Гараева уступили хорваткам (1:3) и после пяти сыгранных встреч занимают последнее место в Евролиге.

Золотая Евролига

Этап в Задаре

18:30 Румыния - Азербайджан