https://news.day.az/sport/1760429.html Последний матч Азербайджана в Золотой Евролиге Женская сборная Азербайджана по волейболу завершает Золотую Евролигу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня в хорватском Задаре наша команда проведет последний матч на турнире. Ее соперником будет Румыния.
Золотая Евролига
Последний матч Азербайджана в Золотой Евролиге
Женская сборная Азербайджана по волейболу завершает Золотую Евролигу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня в хорватском Задаре наша команда проведет последний матч на турнире. Ее соперником будет Румыния.
Накануне подопечные Фаика Гараева уступили хорваткам (1:3) и после пяти сыгранных встреч занимают последнее место в Евролиге.
Золотая Евролига
Этап в Задаре
18:30 Румыния - Азербайджан
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