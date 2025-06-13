Закир Гасанов выразил соболезнования в связи с гибелью начальника Генштаба ВС Ирана

Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов выразил Ирану соболезнования в связи с гибелью начальника Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанта Мохаммеда Хусейна Багери.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в соболезновании говорится:

"Глубоко опечален известием о гибели начальника Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанта Мохаммеда Хусейна Багери.

О Мохаммеде Багери, которого я знал лично и который всегда отличался профессионализмом и доброжелательным отношением, останутся теплые воспоминания.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего, желаю терпения.

Аллах рехмет элесин!".

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.