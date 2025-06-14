https://news.day.az/sport/1760439.html Рауф Мамедов стал призером чемпионата мира по рапиду В Лондоне (Англия) завершился чемпионат мира по рапиду. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бронзовые награды завоевала команда Freedom, за которую выступает Рауф Мамедов. Сам азербайджанский шахматист отыграл в шести партиях, добившись двух побед, однажды сыграв вничью и трижды проиграв. В активе Freedom 17 очков.
Рауф Мамедов стал призером чемпионата мира по рапиду
В Лондоне (Англия) завершился чемпионат мира по рапиду.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бронзовые награды завоевала команда Freedom, за которую выступает Рауф Мамедов. Сам азербайджанский шахматист отыграл в шести партиях, добившись двух побед, однажды сыграв вничью и трижды проиграв. В активе Freedom 17 очков.
Generation XYZA, чьи цвета защищает Шахрияр Мамедъяров, набрал 15 очков и оказался восьмым. Он провел все 12 партий, одержав восемь побед.
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