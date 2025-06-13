Великобритания призвала свои суда избегать Красного моря и Аденского залива

На фоне ударов Израиля по Ирану министерство транспорта Великобритании рекомендовало всем судам под флагом королевства не заходить в Красное море и Аденский залив.

Как передает Day.Az, об этом говорится в соответствующем документе министерства.

Согласно информации, это также распространяется на суда, зарегистрированные в Гибралтаре и на Бермудских островах.

Отмечается, что в случае прохождения через эти воды на судне должны быть приняты самые строгие меры безопасности, а количество членов экипажа на борту должно быть ограничено.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.