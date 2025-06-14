Последствия ударов иранских баллистических ракет по Тель-Авиву

Иран запустил в сторону Израиля менее 100 ракет, большинство были сбиты или не достигли целей, но есть и несколько попаданий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель израильской армии Эфи Дефрин.

"За последний час из Ирана в сторону Государства Израиль было запущено две волны ракет класса земля - земля. В обоих залпах было выпущено менее 100 ракет. Большинство из них были перехвачены или не достигли своих целей. Есть несколько попаданий в здания, некоторые из них от падений обломков после перехватов", - сообщил он.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". В Тель-Авиве сообщили о раненых после обстрела Ирана.