Израиль следит за подготовкой Ирана

Израиль обнаруживает подготовку к запуску ракет из Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает израильский телеканал "Channel 12", отмечая, что "Израиль нанесет удары по всем иранским нефтеперерабатывающим заводам и объектам добычи природного газа в Персидском заливе, если Иран решит нанести удар по израильским населенным пунктам во время своей ответной атаки".

Тем временем, работа средств ПВО над Тегераном продолжается, а иранские военные сообщают, что сбили израильский истребитель F-35 с помощью достаточно устаревшего F-14 Tomcat.