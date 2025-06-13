Иран нанес ответный удар по военным объектам и авиабазам Израиля

Тегеран нанес ответный удар по десяткам целей, военным объектам и авиабазам на территории Израиля, осуществив операцию "Правдивое обещание - 3".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

"В ответ на агрессивные действия террористического, кровожадного и убивающего детей сионистского режима (имеется в виду Израиля - прим. ТАСС), совершенные сегодня утром на территории Ирана и приведшие к гибели группы высокопоставленных военачальников, выдающихся ученых и невинных граждан, в особенности беззащитных детей, Корпус стражей исламской революции - как оборонительный и наступательный кулак иранского народа, - опираясь на божественную силу, мудрое руководство верховного главнокомандующего [аятоллы Али Хаменеи] и единодушную поддержку благородного народа Ирана, нанес сокрушительный и точный ответный удар по десяткам военных объектов и авиабаз сионистского режима на оккупированных территориях в ходе операции "Правдивое обещание - 3", - приводит заявление КСИР его пресс-служба.