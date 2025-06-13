В Баку прошел "Оперный форум"

В стенах Азербайджанского национального музея ковра, где узоры прошлого соседствуют с духом современности, в рамках проекта "Дни оперы", впервые организованного Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета, состоялся "Оперный форум", сообщает Day.Az.

Форум собрал известных искусствоведов, композиторов и знатоков оперного жанра. В повестке дня - не просто лекции, а настоящие путеводители по искусству азербайджанской оперы.

Кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Саадат Тагмиразгызы говорила о становлении и развитии оперы в Азербайджане, подчеркнув этот уникальный путь. Доктор искусствоведения, доцент, секретарь Союза композиторов Азербайджана Лейла Зурабова увлекла слушателей в историко-музыкальное путешествие - от легендарной "Лейли и Меджнун" до эпической "Кёроглу" Узеира Гаджибейли. Доцент Айтен Бабаева, кандидат искусствоведения, представила доклад о том, как патриотизм представлен в современной опере - на примере "Ожидания" народной артистки Азербайджана Фирангиз Ализаде. А главный дирижёр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, доцент Бакинской музыкальной академии Эйюб Гулиев раскрыл тайны дирижёрского искусства и его роль в оперной традиции.

Форум стал пространством для живых обсуждений, обмена мнениями и новых творческих импульсов. Необычный союз театра и музея дал возможность по-новому взглянуть на оперу - не только как на сценическое искусство, но и как на часть культурной памяти народа.

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