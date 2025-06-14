В Азербайджане проведен мониторинг радиационного фона вдоль южных границ

Мобильные группы, сформированные из специалистов Государственного агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности МЧС, спецзавода "Изотоп" и Радиационно-химической лаборатории Войск гражданской обороны, провели измерения радиационного фона в 30 точках вдоль южных границ Азербайджана, включая Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщает Day.Az, обследование проводилось с использованием специального оборудования. По результатам проверок радиационного загрязнения окружающей среды выявлено не было. Мониторинг продолжается на постоянной основе.

Кроме того, для круглосуточного контроля радиационной обстановки на всей территории страны, включая приграничные зоны, в Астаринском, Бейлаганском, Зангеланском, Садаракском и других районах функционируют автоматические станции Центра мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно последним данным, загрязнения воздуха не зафиксировано.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля.