В США раскрыли, как Израилю удалось собрать вместе командиров ВВС Ирана

Израиль обманом заставил иранских командиров ВВС собраться вместе, после чего нанес по ним удар. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в израильских силах безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Собеседник телеканала рассказал, что для подготовки удара были проведены "специальные мероприятия". По информации Fox News, специалисты собирали досье на военных начальников, чтобы затем вынудить их собраться в командном подземном центре.

По словам источника телеканала, удары оказались "более успешными, чем ожидал Израиль", по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров были ликвидированы в результате израильских ударов.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.