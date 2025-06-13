В США заявили о ликвидации Израилем всех участников переговоров с Трампом от Ирана

Израиль ликвидировал всех участников недавних переговоров с США со стороны Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила корреспондент телеканала CNN Дана Бэш.

По ее словам, она спросила об этом американского президента Дональда Трампа. Тот сказал, что люди, с которыми он имел дело, мертвы.

"Я уточнила: "Означает ли это, что Израиль убил людей, с которыми вы вели переговоры?". Он ответил с сарказмом: "Ну, они точно не от гриппа умерли и не от коронавируса"", - сообщила журналистка.

В начале мая Израиль оповестил Трампа о готовности атаковать ядерные объекты Ирана. "Пока администрация Трампа пытается договориться о ядерной сделке с Ираном, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожает сорвать переговоры, нанеся удар по основным объектам Ирана по обогащению урана", - говорится в материале.