Армянство безуспешно толкает США на конфликт с Азербайджаном

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армян снова обманывают. Их всегда обманывают. Берут у них деньги, но не могут сделать того, за что заплачено, и включают фантазию. А логическое мышление у ослепленных национализмом и сепаратизмом масс, согласно медицине, начисто отсутствует, поэтому морочить голову им дело не сложное.

Лобби и в США, и в Европе постоянно обманывает армян, точнее, Армению.

Семейство Варданянов купило пакет услуг адвоката по правам человека Джареда Генсера, рассчитывая, что от этих вложений будет какая-то польза. А пользы нет. Зато есть обман и фантастические обещания, призванные помочь этому деятелю сохранить высокие гонорары. Времена настали трудные, и разного рода мошенники пристраиваются к армянской кормушке, в которой не иссякают запасы "вискаса".

Адвокат Рубена Варданяна Генсер в интервью армянским СМИ заявил, что администрация Дональда Трампа, дескать, оказывает давление на Баку с целью добиться освобождения находящихся под судом террористов, сепаратистов и военных преступников. Адвокат заверил армян, что Белый дом и лично президент США давят на азербайджанскую сторону, указывая, что "армянские христианские заключенные, военнопленные должны быть освобождены либо до подписания мирного договора, либо параллельно с его заключением". Генсер с загадочным видом утверждает, что "Белый дом проводит значительную закулисную работу", она, мол, просто не видна, но все идет по плану.

Можно представить степень энтузиазма, который охватил после этой новости реваншистские и сепаратистские массы в Армении. В семействе Варданянов тоже, наверняка, уже обсуждают повышение гонорара юристу Генсеру. Ведь он так уверенно утверждает, что совершенно точно знает о давлении на Баку, что в переговорах Азербайджана и Армении есть и третья сторона - Соединенные Штаты, и что те, само собой, топят за армян. Звучит так, будто это он, Генсер, лично завербовал президента США. Имеющий разум, да усомнится, но ведь столько потрачено денег, и хочется думать, что все сказанное правда. Да, до сих пор горе-адвокат много чего обещал, что не сбылось, но не может же он врать постоянно? Так, видимо, рассуждают оплачивающие услуги мошенника Варданян-младший и кредиторы из диаспоры.

Невольно вспомнилась цитата из знаменитой комедии про Шурика: "Ах, как этo глупo! Из ревнoсти oскoрблять челoвека! Ну не может же он каждую минуту врать".

Наверняка, и о нас сейчас думают, что мы "клевещем" на Генсера от отчаяния и страха. А как же - целый Белый дом на нас наехал. Мы должны трепетать, бледнеть и глотать таблетки. Армянство привыкло судить по себе, и мошенники вроде Джареда Генсера этим успешно пользуются. После этого интервью он на какое-то время сможет расслабиться. От него перестанут требовать результатов, а станут ждать, когда Баку выбросит белый флаг под давлением Вашингтона.

На самом деле, мы не клевещем, а просто констатируем факт. И странно, что сами армяне не понимают, что им морочат голову. Думается, именно Генсер является автором идеи "христианизации" дела армянских военных преступников. Не находя никаких других аргументов для построения их защиты, он придумал религиозную подоплеку их преследования в Азербайджане.

Ранее семейство Варданянов по совету Генсера взялось за Ватикан, пытаясь воздействовать на нового Папу Римского. Прежний не поддался, и семейство надеется убедить новое руководство Святого Престола в том, что в Азербайджане имеет место преследование христиан в лице Рубена Варданяна. "Эти христиане заслуживают защиты от преследований, ведь сегодня они столкнулись с тяжелыми испытаниями именно из-за своей веры", - утверждает Варданян-младший.

Сам Рубик участвует в этом представлении с большим энтузиазмом. Он вдруг проникся верой, начал записывать благочестивые ролики, похожие на проповедь. Соцсети заполнили сказки о якобы его дискриминации в тюрьме по религиозному признаку. Ой, у Рубика отобрали Библию, ой, отобрали крестик. И так далее. Началась клоунада, в которую упорно хотят втянуть американскую сторону. Почему не французскую? Потому что Париж уже доказал полное отсутствие возможностей как-то влиять на Баку. Надежды - на Вашингтон.

В мае в интервью GB News Генсер откровенно обозначил направление своей линии защиты, заговорив о подсудимых как о "христианах-армянах" и давая понять, что судят их в Баку не за конкретные преступления, а за их религиозную принадлежность. Тогда же этот адвокат впервые попытался приложить к делу авторитет Штатов и лично Дональда Трампа. В том интервью он еще не говорил о давлении всем Белым домом на Баку. Он лишь напомнил оценки и заявления президента США времен предвыборной кампании, которые могли бы пригодиться. Расчет был на то, что в Баку задумаются и станут более сговорчивыми.

Так как ничего не изменилось, защита перешла к плану В. Этот план включает уже не столько запугивание азербайджанской стороны американским фактором, сколько внушение армянам, что за их интересы стоят сами Соединенные Штаты. Пока армяне будут в это верить, можно потянуть время и что-то придумать. А если ничего не выйдет, с защиты не будет особого спроса, если даже сам Трамп, дескать, не сумел освободить Варданяна и прочих.

Любой способный к здравому анализу понимает, что происходит. Неизвестно, как много в Армении обладающих такими способностями. Во всяком случае, судя по охватившему националистические каналы и СМИ энтузиазму, особого стремления к правде у наших соседей не наблюдается.