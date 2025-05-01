«Медсестра Найира», Варданян и комиссия Лантоса

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Очень забавно выглядят защитники армянства, пытающиеся выдать свою продажность за борьбу за права человека. Все, что лепится в последние два года вокруг набившей оскомину темы "прав", на самом деле преследует только одну цель - добиться освобождения руками международной общественности Рубика Варданяна. Семейство оплачивает, говорящие головы широко разевают свои рты. Вот и все.

Очередная щедро проплаченная из закромов Варданянов тусовка состоялась на днях на слушания Комиссии по правам человека имени Тома Лантоса при Конгрессе США. Комиссия при законодательном органе Штатов собралась для того, чтобы лишний раз пройтись по Азербайджану, осудить, потопать ножками и постучать кулачками. Данная структура не представляет собой чего-то серьезного, это очередное сборище армянских лоббистов и тюркофобов. Точнее, деньги диаспоры превратили эту структуру в сборище лоббистов, толпящихся в очереди за армянскими подачками. Получая гонорары, члены так называемой комиссии собираются на сходку, выходят к трибунке, чешут языками и расходятся.

Среди говорящих голов особенно пылко насиловал микрофон международный (?) адвокат Рубена Варданяна Джаред Гансер. "Настоящим преступлением моего подзащитного Рубена Варданяна была просто защита достоинства и права на самоопределение армянского христианского народа Нагорного Карабаха", - заявил защитник. Азербайджан, объявил он, из кожи лезет, чтобы "уничтожить любые следы присутствия армян-христиан в регионе". Ну, и так далее. А еще "международный защитник" заявил, что обвинения против Варданяна, "ошеломляют".

А знаете, мистер, совершенные Рубеном Варданяном деяния ошеломляют и нас. Это насколько аморальным типом нужно быть, чтобы натворить столько зла.

И что в очередной раз особо обращает на себя внимание - "христианизация" аргументов в поддержку Варданяна. По всему видно, что у "международного защитника" нет никаких аргументов в защиту этого деятеля, и все, чем он может разжалобить сердца американских конгрессменов, это педалирование религиозного фактора, якобы, присутствующего в обвинениях против Варданяна. Это очень глупо и непрофессионально. Как и признание, что Варданян поддерживал сепаратизм. Сепаратизм является преступлением в Азербайджане, как, кстати, и в самих Штатах. Варданян поддерживал "право на самоопределение"? Он его поддерживал не словесно, а практически, путем конкретных действий и финансирования. Рубик думал, что он очень умен и хитер и что его деньги откроют ему любые двери. Но он просчитался. Двери СИЗО ему его капиталы не откроют. Они способны лишь открывать рты различным говорунам, готовым сказать что угодно за хороший гонорар.

Что же касается так называемой комиссии по правам человека имени некоего Лантоса, то напомним один нашумевший факт. Ныне покойный Том Лантос, чье имя носит комиссия по правам человека Конгресса, был решительным сторонником войны в Персидском заливе и очень старался приблизить ее начало. Накануне войны его комиссия по правам человека приняла и выслушала молодую жительницу Кувейта, которая была представлена только как "медсестра Найира". Девушка рассказала о кошмарных зверствах иракских солдат, разукрасив истории вынутыми из инкубаторов и замерзшими младенцами. Эти "показания" быстро разошлись по всем инстанциям и СМИ, транслировались по главным телеканалам. Найиру цитировали в своих выступлениях сенаторы, а также сам президент Буш. Самое интересно, что Лантос и не отрицал, что рассказ Найры о зверствах помог склонить американское общественное мнение в пользу участия в войне в Персидском заливе. И даже гордился этим.

Все закончилось, когда выяснилось, что "медсестра Найира" была дочерью посла Кувейта в Штатах и всего лишь рассказывала сказки. Тогда в СМИ появились сообщения, что Лантос получил за искажение правды материальное вознаграждение.

Ныне его дело продолжают новые руководители и члены комиссии. Все эти Окампо, Гансеры и прочие, ради проармянской болтовни которых собиралась комиссия, это та же "медсестра Найира", только в мужском варианте.

Мерзко? Еще как.