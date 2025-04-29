"Канонизация" Варданяна отменяется

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Жалкость пропагандистских приемов наших соседей не знает пределов. Отсутствует лимит на подхалимаж, лесть, наглость, фальсификации, слезы и сопли. Все это используется в безграничных количествах и у нормального человека должно вызывать отвращение и даже, пардон, рвотный рефлекс.

Семейство Варданянов, которому не удалось добиться исполнения своих хотелок от покойного Папы Франциска, теперь надеется на новое руководство Католической церкви. Прежний глава Ватикана не проникся и не поддался, и у Варданянов наметились планы на следующего Папу. В воспаленном мозгу Варданяна-младшего и адвокатов его папаши уголовное дело Рубика интерпретируется как "религиозное преследование", и им очень хочется, чтобы и в Ватикане прониклись этой мыслью. Ради этой цели Рубен Варданян выбрал роль лица, якобы вставшего на путь духовности, начал делать соответствующие записи в соцсетях, взяв на себя миссию некоего гуру. Для завершения душещипательного облика мецената, агнца, который мухи не обидит, требовалась аура святости. Осталось только облачиться Рубику в рубище, подпоясаться вереницей и принять постриг.

Семейство Варданянов ожидает, что Святой Престол "продолжит дело Папы Франциска, прилагая усилия для освобождения армянских пленных", потому что - ВНИМАНИЕ! - "эти христиане заслуживают защиты от преследований, ведь сегодня они столкнулись с тяжелыми испытаниями именно из-за своей веры".

У Рубена Варданяна, видимо, плохие адвокаты, если им кажется, что Ватикан имеет право и вообще станет вмешиваться в уголовное судопроизводство суверенного государства. И откуда они взяли, что покойный понтифик требовал от Баку освобождения негодяев и считал их "мучениками за веру"? Не стоит выдавать желаемое за действительное. Бесконечные жалобы и сопли армянских и проармянских деятелей не порождали последствий.

Всем известно, что под судом находятся не "мученики веры", а военные преступники, сепаратисты и террористы. Да, пока не вынесен приговор, называть так подсудимых, наверное, неправильно, но содержание рассматриваемых уголовных дел говорит именно об этом.

"Святое" семейство разместило на сайте Рубена Варданяна обращение, в котором бессовестно эксплуатируется имя покойного понтифика и его слова о том, что "религии не могут использоваться для оправдания войны". Слова совершенно правильные и мы поддерживаем эту мысль обеими руками и предлагаем тому же семейству Варданяном хорошо уяснить и усвоить их смысл. Не находя никаких других способов избавить папашу от наказания, группа поддержки притягивает за уши религиозный фактор, надеясь сыграть на чувствах верующих. Усиленно формируется образ Варданяна как "мученика веры", хотя никакого отношения к его религиозным взглядам выдвинутые против него обвинения не имеют. То, что Варданян не жалел средств на армянизацию албанских церквей Карабаха, никак не делает его святым. Наоборот, фальсификация, подлог, обман это, вообще-то, грех. Действия армянства изначально не приносили никакой пользы христианству и мировой церкви, а только внесли раздор в ее ряды и создавали среду для противостояния с другими религиями. Рубен Варданян занимался тем же.

Помнится, год назад в Сеть был выброшен ролик с фильмом о богоугодных делах Рубика Варданяна - о том, где и сколько церквей он построил на свои кровные. Фильм не произвел впечатления на фокус-группу. Зато лишний раз показал, чьи деньги и деяния замешаны в фальсификациях, массово совершавшихся на азербайджанских землях в период армянской оккупации. Чего стоит его пиар с лопатой на якобы "реставрации" албанской церкви в Агдеринском районе, когда Варданян позировал рядом с предназначенными для вживления в стену древнего храма свежими камнями с армянскими крестами. Не произвел впечатления и трепетный рассказ о финансировании Варданяном "иранизации" мечети в Шуше. Ни ему, ни Армении, ни армянству этот преступный шаг толерантности не прибавил. Эффект был обратным.

"Святое семейство" грешит, занимаясь умышленным подлогом и фальсификацией фактов. Рубен Варданян находится под судом вовсе не "из-за своих убеждений и своего наследия".

Не сомневаемся, что список предъявляемых ему обвинений Варданян-младший и Ко знают наизусть, но все же приведем его. На всякий случай - вдруг пригодится.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

Мда, многовато грехов для "святости".