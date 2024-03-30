Кто не знает мошенника Варданяна? Армянская пропаганда напрасно старается

Автор: Зульфугар Ибрагимов

По всему видно, что в скором времени состоится канонизации российского мошенника армянского происхождения Рубена Варданяна. Обычно канонизируют после смерти, но у Рубика столько неповторимых заслуг перед человечеством, что он может быть причислен к лику святых еще при жизни. Подготовка к этому процессу уже активно идет. Оплаченная деньгами семьи пропаганда лепит из мошенника святого. Для армянской пропаганды ничего невозможного нет. Если можно сделать ангела из нациста, то превратить нечистого на руку бизнесмена и сепаратиста в святого, тем более, не проблема.

В соцсети выброшен ролик о богоугодных делах Рубика Варданяна. О том, как он добр, чист душой и сердцем, как по-детски нежен и трогателен в своем беспросветном гуманизме. Рубик ремонтирует и строит церкви по всему белому свету, изо всех сил беспокоится о духовном наследии армян и находится на прямой связи с небесами, откуда получает инструкции... Читатели, наверное, поняли, что все сказанное следует взять в кавычки. Этого не сделано, потому что кавычек было бы слишком много. Рубик Варданян это вообще человек в кавычках, а уж какой он гуманист и агнец - лучше вообще промолчим, потому что нас и дети читают.

Тиражирующие видео соцсети соревнуются друг с другом в описании благих деяний и перечислении признаков святости Рубика. Если послушать, так всю свою жизнь и все свое состояние Рубик готов положить на алтарь сохранения культурно-исторического и духовного наследия армян, даже там, где никакого наследия у них нет и быть не могло. И не только армян - вон иранскую" мечеть в Шуше отреставрировал, да так, что после освобождения города азербайджанским архитекторам пришлось помучиться, чтобы вернуть храму первоначальный, исторический вид.

Особо выпячиваются заслуги Рубика в сохранении мнимого армянского наследия в Карабахе. То, чего за тридцать лет оккупации не успели сделать другие, Варданян взялся сделать, получив "командировку" в Карабах в сентябре 2022 года. Приехав незаконно в Азербайджан, он сразу начал позировать возле церквей, даже интервью российским СМИ, как помнится, давал, сидя перед таким объектом. То, что армяне называют культурно-историческим наследием, на самом деле включает исключительно церкви. Армянство считает, что церковь это главный признак принадлежности земли армянам. Поэтому "древние" церкви за тридцать лет оккупации выросли в Карабахе и Восточном Зангезуре как грибы, а древние албанские храмы были поспешно и неуклюже переделаны под потребности "от моря до моря".

В самом начале ролика можно увидеть Рубика с лопатой, в поте лица трудящегося на армянизации древнего албанского храма в Агдеринском районе Азербайджана. Для храма было придумано название "акопованк", а восстановительные работы оценены в 1 миллион долларов. На кадрах, помимо Рубика, можно видеть доставленные к храму хачкары, откровенно не соответствующие общей кладке камни с армянскими закорючками и прочие новоделы. Древнее сооружение стоит в руинах, а фрагменты с армянскими надписями и хачкарами целехоньки и отбелены. Ну как тут не расплакаться - ведь не иначе как промысел божий...

Рубик не успел заслужить райские кущи "восстановлением" этой церкви, потому что с лопатой он позировал в августе 2023 года, а через месяц уже без лопаты направлялся в бакинское СИЗО. Этому храму повезло. Армяне не успели подвергнуть его глубокой фальсификации, а теперь он будет восстановлен в рамках работ по восстановлению албанского наследия Азербайджана.

Для кого записываются и распространяются подобные ролики? Жителям Армении нет никакого дела до Рубена Варданяна. Нет до него дела никому и в России. "Святое" семейство надеется сделать ставку на христианскую солидарность и подключение к давлению на Баку христианских организаций и иерархов? Мол, радетель христианских ценностей сидит за решеткой в бусурманской стране и надо его спасать из рук варваров. Ну, драгоценные, это же смешно. Во-первых, Баку давлению не поддается. Подобная пропаганда только усугубляет проблемы с азербайджанским законодательством. А во-вторых, кто не знает Рубена Варданяна? Какой же он великомученик? О его далеко не богоугодных делах и делишках достаточно написано, в Сети полно информации, доказывающей, что нимб святости ему абсолютно не к лицу. И средства на фальсификацию и постройку церквей он выделял не по воле перста указующего, а в рамках всеармянского психоза Это такая игра есть у армян - построй церковь в чужом дворе и скажи, что он твой. Церкви это якоря для армянской пропаганды, потому она так за них цепляется. Ничего другого то нет. А Варданян никогда не скупился на пропаганду и на сепаратистские забавы.

Так что напрасно семейство тратит папочкины деньги. Не поможет.