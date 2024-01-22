Глупейший флешмоб в поддержку Рубика Варданяна

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Когда в защиту преступника и мошенника Рубена Варданяна выступают его домочадцы, представители российских бизнес-кругов и шоу-бизнеса, люди, которые ему что-то должны или чем-то обязаны, это скучно и обыденно. Но когда за этого типа подают голос экзальтированные дамы из стран Центральной Азии, это уже становится интересным.

В последнюю пару дней в соцсетях распространяются короткие видео, на которых жительницы Казахстана и Узбекистана с придыханием читают стишки "божественного" содержания и просят Господа о свободе для Рубика. Судя по содержанию зачитываемых стихов и странным выражениям лица, впечатление, что все дамы принадлежат к какой-то секте. Возможно, участницы флешмоба, требуя свободы для Рубика, думают, что вступаются за "воина света" в его схватке с "антихристом". А скорее всего, им банально заплатили. В отличие от Бако или Араика, у Варданяна денег полно, и немного подсластить жизнь погруженных в "божественное" дам проблемы не составит.

Когда понимаешь, кому посвящен флешмоб и за кого эти казашки и узбечки просят у Господа, поначалу возникает ощущение нереальности происходящего. Как такое может быть? И что примечательно - для организации этого представления выбраны тюркские страны. Правда, это только добавляет идиотизма задумке авторов флешмоба, но работающие на Варданяна лица, видимо, этим не сильно озабочены. Подобный глупейший пиар Рубика вовсе не говорит о том, что он пользуется поддержкой в братских Азербайджану тюркских странах. Такой пиар свидетельствует лишь о том, что семейство Варданяна нанимает для организации пропаганды кого попало. Людей, совершенно ничего не смыслящих в деле пиара. О чем они думали, когда проплачивали это безобразие? Группе поддержки "госминистра арцаха" нужно немедленно изъять все это из Интернета, пока не уничтожили имидж своего работодателя окончательно. Пиар получился традиционно армянским - жалостливым, но в устах жительниц Центральной Азии он прозвучал очень ненормально. Что поделать - каждому свое.

О том, что читающие стишки в честь Рубика женщины выглядят полными дурами, мы уже не говорим. Прежде чем обижаться на наши слова, пусть прогуглят тему и поинтересуются, кого им поручили прославлять с таким вдохновением.

Одним словом, худшей услуге Варданяну оказать было просто невозможно.