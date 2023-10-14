Когда папа доигрался

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армяне уверены, что если пятьсот раз повторить одно и то же, то любая фантазия начнет превращаться в реальность. Если называть что-то так, как им хочется, то в конце концов этот объект сам по себе станет называться в соответствии с армянскими хотелками.

Например, им очень хочется, чтобы военные преступники, находящиеся в настоящее время под следствием в Баку, назывались пленными, мучениками веры, политзаключенными или как-то еще, но только не уголовными преступниками. Сын Рубена Варданяна в интервью армянским журналистам много раз произнес слово "пленные", хотя ни к его папаше, ни к Араику, ни к Бако, ни ко всем прочим оно совершенно неприменимо. Пленные - это военнослужащие, во время войны взятые в плен на поле боя. В каком бою участвовал Рубик джан, задержанный на пограничном пункте при попытке, замаскировавшись потрепанным авто, сбежать из страны, против которой совершал преступления? Бако Саакян, Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян - тоже ну прямо пленные и никак иначе. Этих деятелей выковыряли из норы, в которой они прятались в надежде на чудо.

Папочка скучает? Рубик Варданян с сентября прошлого года, то есть целый год до задержания, просидел в Ханкенди, а сейчас вдруг заскучал? Ну, как трогательно, прямо до слез прошибает.

Если серьезно, то Давиду Рубеновичу следовало беспокоиться за папу тогда, когда тот решил ввязаться в грязные игры против другой страны. Какие планы строили тогда на семейном совете Варданяны? Папаша решил отказаться от гражданства России, страны, которая поставила его на ноги, сделала богатым и знаменитым. Сделал он это не в знак протеста против войны в Украине, как пытаются сейчас представить. Чушь. Рубик джан включился в политические игры против Азербайджана и даже против Армении и прекрасно понимал, что делает. Конечно, он не мог ожидать, что для него все так закончится, что окажется за решеткой. Он был уверен, что до этого не дойдет, а если что - его вывезут из Карабаха спецрейсом Минобороны России. А вот не вывезли. И более того, в Москве однозначно дали понять, что он отказался от гражданства и теперь пусть расхлебывает сам.

Видишь, Додик джан, чем все для папы закончилось? Напрасно папа так хвастался финансированием карабахских террористов, напрасно рассказывал, сколько чего сделал для поддержки оккупационного режима до 44-дневной войны. И особенно ему стоит жалеть о том, что творил на территории Азербайджана в последний год. Давид джан, когда будешь говорить с папой, обязательно спроси его, какого черта он делал все эти заявления, с какими мозгами угрожал Баку террором, зачем разводил муть среди жителей Карабаха, когда после 44-дневной войны уже начали появляться ростки взаимопонимания между двумя народами. Даже Араик и Ко примолкли, но приехал Рубик и все закончилось закономерно для сепаратистов 20 сентября. Папочка твой лишил соплеменников будущего - вон, сидят сейчас на улицах в Ереване, требуют любви и жалости.

Давид, ты не младенец, а взрослый, как видим, уже человек. Наверняка ты мог сказать отцу свое слово, удержать от ошибочного и глубоко идиотского шага. Только не говори, что разделяешь идеи "миацума" или веришь в папину любовь к родине бабули, не оскорбляй наш интеллект. Вы всей семейкой благословили кормильца на преступные шаги в расчете на политические дивиденды и, возможно, даже зеленый свет на западе. В общем, хотели как лучше, а вышло как всегда...

В интервью Давид Рубенович рассказал журналистам о шагах, которые предпринимают Армения и семья для освобождения "пленных" военных преступников и финансистов терроризма. Денег у наследника, конечно, много, семья может скупить всех адвокатов мира, но ничего из этого не даст результата. Лучше оставить доллары при себе - мало ли что.

Так и быть, дадим один совет, до которого сам Давид Рубенович не додумается. Точнее, постарается отбросить любую мысль на этот счет. Потому что гены не позволят. Но у семьи есть один вариант, самый простой, самый незатратный и честный. Не надо искать дорогих адвокатов, писать жалобы в Гаагу, раздавать интервью, которые только осложняют папочкины дела. Он преступник - не пленный, не политзаключенный, не заложник. Никакого торжественного вывода его из изолятора под белы ручки в сопровождении микрофонов мировой прессы и под охраной представителей ЕС, ООН или кого-нибудь еще не будет. Будет суд и приговор. Он не будет оправдан, он может быть только помилован.

Так вот, совет семье. Все просто - перестаньте жаловаться, а обратитесь напрямую в Баку, лично к Президенту Азербайджана, и не с угрозами и истериками, а с искренней просьбой смягчить участь кормильца. Правда, это следовало делать сразу, вместо того, чтобы собирать журналистов и произносить глупости. Касается это не только Давида Рубеновича, но и дражайшей супруги миллионера Вероники Феликсовны. Поймите, наконец, не важно, что говорят в Ереване, в ПАСЕ, в Европарламенте или Париже. Это все ерунда. Главное то, что говорят в Баку.

Баку за год пребывания Варданяна в Карабахе пытался заставить его вспомнить о семье и убраться восвояси. Но миллионеру очень хотелось доиграть свою партию до конца. Вот и доиграл. Точнее - доигрался.