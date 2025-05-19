Варданян потратил миллионы на адвокатов-агитаторов

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Мы уже как-то говорили о том, что семейство Варданянов наняло очень неудачную группу поддержки. Адвокаты "экс-госминистра" занимаются больше дешевой пропагандой, чем юридической защитой. Видимо, дело настолько недоступное их манипуляциям, что остается лишь заместить собой агитпроп. Тем временем, состояние российского миллионера сокращается, растрачиваясь на гонорары клоунам вроде Джареда Дженсера.

Этот, как он себя позиционирует, юрист по правам человека заявил изданию GB News, что "Рубену отказано в доступе к Библии". Нарратив о якобы религиозной преследовании Варданяна появился в арсенале его группы поддержки недавно, однако по всему видно, что и он не принесет желаемого успеха. Жалкий и забавный Дженсер думает, что нашел таки успешную линию защиты, рассчитанную не на доказательство невиновности финансиста сепаратистов и террористов, а на религиозные чувства. Сейчас семейство Варданянов платит за очередную безнадежную кампанию. Ее организаторы обещают семейству доказать, что Рубика судят за его "христианскую принадлежность", а не за то, что он имел отношение к оккупации территорий Азербайджана.

Никаких сомнений, что никто Варданяну в "общении с небесами не отказывал. Это очередное представление в надежде на успех.

Клоун и по совместительству юрист Дженсер очень недоволен, что мировые СМИ сосредоточили внимание на происходящем в Газе и Украине и совершенно не хотят обращать внимание на "тяжелое положение христиан в регионе". Имеется в виду, конечно, дело Варданяна, которое кучка юристов, присосавшихся к состоянию российского миллиардера, обещает превратить во всемирный процесс против "христианофобии".

Забавно, что главным свидетелем по "делу" Дженсер хочет выставить... президента США Дональда Трампа. В интервью GB News он попытался подлизаться к Трампу, осыпая комплиментами его "полезность" в освобождении военных преступников и сепаратистов, именуемых, конечно же, как "христиане-армяне". Надежды на эксцентричную политику новой администрации Белого дома бросаются в глаза. На всем вытаскиваются старые заявления, реплики, даже просто междусобойчики американского президента. Дженсер не поленился и выкопал оценку Трампа, данную антитеррористической операции сентября 2023 года. После восстановления Азербайджаном своего суверенитета, Трамп, баллотировавшийся в президенты, дескать, назвал эту операцию "этнической чисткой". И сегодня неэффективные защитники Варданяна записали эту фразу на свои транспаранты, надеясь, что, став президентом, Трамп все еще нуждается в армянстве и будет готов ее повторить.

Армяне и их защитники не хотят видеть реалий, им нравится себя обманывать и загружать фантазию бесплотными надеждами. Им хочется надеяться, что сказанное ради армянской поддержки в предвыборную страду станет стратегической линией новой администрации. Поэтому сейчас Трампу так и эдак стараются напомнить, что он говорил о поддержке "христиан-армян во время предвыборной кампании. Наверное, армянство считает, что он просто забыл, и если юрист по правам человека Дженсер ему напомнит, все армянские военные преступники и сепаратисты мгновенно выйдут на свободу.

Эта чушь не даст результатов для Варданяна, но зато, в конце концов, начнет сказываться на его состоянии, так как Дженсер такой не один. Варданян-младший, похоже, этого не понимает и в интервью GB News мракобесит. Азербайджан, мол, вышел на тропу войны против армян-христиан и теперь "никто из нас не в безопасности".

Давид Варданян выжимает из читателей издания слезу рассказом о рождении дочки, которую не увидел дедушка. Да, грустно, но дедушка должен был понимать, к чему могут привести его фокусы в Карабахе. И, наверняка, он понимал, что творит, просто рассчитывал на свои миллионы, которых, если что, хватит на целое стадо юристов по правам человека. Только вот доит не он, а его. Сколько было до сих пор линий защиты - все провалились. Рубик даже сменил имидж, а все равно суд идет, и нет сомнений, что приговор будет вынесен.

И еще - сотни тысяч ни в чем не повинных азербайджанцев благодаря деньгам и делам Рубена Варданяна и прочих лиц, сидящих сегодня на скамье подсудимых, не увидели внуков, лишились жизней, здоровья, родных и близких, будущего.

Так что не нужно давить на жалость. Рубик находится сейчас как раз в самом подходящем для него месте. И это лучшее, что он заслуживает.