Взрыв в тегеранском аэропорту Мехрабад

Утром в тегеранском аэропорту Мехрабад прогремел взрыв.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило агентство "Тасним".

Сообщается, что взрыв прогремел вблизи ангара, предназначенного для истребителей, инфраструктура аэропорта и его взлетно-посадочная полоса не пострадали.

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Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля.