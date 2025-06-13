В Армении арестован бывший премьер-министр страны Овик Абрамян.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил Антикоррупционный комитет Армении.

"Бывший спикер Национального собрания и бывший премьер-министр Армении Овик Абрамян задержан в рамках уголовного дела, расследуемого Антикоррупционным комитетом", - говорится в сообщении.

Абрамяна обвиняют в отмывании денег, а также в злоупотреблении полномочиями и участии в незаконном предпринимательстве.

В комитете добавили, что детальная информация по уголовному делу будет представлена позже.

Ранее мы сообщали, что бывший мэр Еревана и экс-министр транспорта Армении Гагик Бегларян обвиняется в незаконном присвоении 27 объектов недвижимости и причинении государству ущерба в размере 2,3 млрд драмов (примерно 5,7 млн долларов).