Армия Израиля разрешила жителям страны выйти из укрытий
Тыловое командование израильской армии уведомило население по всей стране, что они могут покинуть убежища.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно информации, такое решение было принято после оценки оперативной ситуации. Вместе с тем жителям Израиля рекомендовано по-прежнему оставаться в непосредственной близости от укрытий на случай новой тревоги, предупредили в армии.
Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". В Тель-Авиве сообщили о раненых после обстрела Ирана.
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