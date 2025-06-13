Есть ли угроза дефицита нефти?

Реальной угрозы дефицита нефти в ближайшие недели не существует.

Об этом сказал Trend специалист по геополитике Ближнего Востока и энергетический аналитик, партнёр голландской консалтинговой компании по управлению рисками VEROCY и директор по глобальной стратегии рисков Berry Commodities Сирил Виддерсховен, передает Day.Az.

По его словам, немедленные риски очевидны: если Израиль нанесёт удары по объектам углеводородной инфраструктуры, особенно по терминалам на острове Харг, экспорт нефти и газа из Ирана может быть серьёзно ограничен или даже уничтожен.

"Однако этого пока не произошло. На данный момент единственной реальной угрозой остаётся нестабильность в регионе, которая не будет воспринята спокойно перевозчиками и трейдерами. Цены пойдут вверх, но это в большей степени связано с эмоциональной реакцией и мрачными сценариями. При этом рыночные фундаментальные показатели остаются сильными, и реального дефицита нефти в ближайшие недели не ожидается. Всё может измениться, если Иран усилит конфронтацию - в этом случае Израиль обязательно нанесёт удары по объектам нефтегазовой отрасли, судоходству и другим энергетическим секторам", - добавил эксперт.

Виддерсховен также предупредил о возможных более широких последствиях на региональном уровне.

"Для Ирана одним из возможных шагов может стать атака на западные военные базы в арабском мире, поскольку Тегеран считает, что за атаками стоят США - хотя это не подтверждено, и я лично в этом сомневаюсь. Если Иран нанесёт удары по американским силам или флоту, ситуация выйдет на новый уровень. Тогда под угрозой окажутся объекты в Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне, а поставки СПГ из Катара могут быть заблокированы. Иран продолжает оказывать влияние и в Ираке, так что и там поставки нефти и газа окажутся под угрозой, что приведёт к сокращению мирового предложения", - сказал аналитик.

Он подчеркнул, что, несмотря на угрозы, Иран пока не предпринял крайних шагов.

"Пока - нет. Иран угрожает, но не забывайте: нефть - это единственная жизненно важная артерия его экономики. Один аналитик даже сказал, что Ормузский пролив - это "лёгкие" Ирана: если он будет закрыт, страна задохнётся. Однако не исключено развитие событий и в других точках - в Красном море, у побережья Африки, в районе Баб-эль-Мандеба. У Ирана есть прокси-группировки и клиенты из КСИР, способные и готовые действовать", - отметил Виддерсховен.

Он также описал возможные последствия закрытия Ормузского пролива.

"Если Ормузский пролив всё же будет закрыт, значительная часть нефти ОПЕК высокого качества, крайне необходимой для западных и азиатских НПЗ на фоне санкций против России и Венесуэлы, окажется вне доступа. Это касается основных поставок из Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Кувейта и Катара. Оман не пострадает, часть объёмов из Саудовской Аравии и ОАЭ можно будет перенаправить, но не все", - пояснил он.

Что касается стратегической готовности, эксперт отметил: "Она должна быть. МЭА (энергетический регулятор стран ОЭСР) контролирует стратегические запасы нефти и нефтепродуктов во всех странах-участницах. Этого должно хватить примерно на 160 дней полного спроса. В Азии Китай имеет крупные хранилища, Индия - вопрос открытый, пока она не в состоянии полностью компенсировать дефицит. К счастью, доля нефти из арабских стран ОПЕК и из Ирана в глобальном объёме уже не так велика, как раньше", - подытожил эксперт.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.