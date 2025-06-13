Хаменеи выступил с заявлением

Вооруженные силы Ирана не оставят без ответа израильские удары по иранской территории и заставят Израиль пожалеть о содеянном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телевизионном обращении к народу.

"Вооруженные силы будут действовать и применят всю силу, они сделают сионистский режим (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) беспомощным", - подчеркнул он. По словам Хаменеи, иранскому народу не следует сомневаться, Иран не сделает никаких поблажек.