https://news.day.az/world/1760346.html Хаменеи выступил с заявлением Вооруженные силы Ирана не оставят без ответа израильские удары по иранской территории и заставят Израиль пожалеть о содеянном. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телевизионном обращении к народу.
Хаменеи выступил с заявлением
Вооруженные силы Ирана не оставят без ответа израильские удары по иранской территории и заставят Израиль пожалеть о содеянном.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телевизионном обращении к народу.
"Вооруженные силы будут действовать и применят всю силу, они сделают сионистский режим (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) беспомощным", - подчеркнул он. По словам Хаменеи, иранскому народу не следует сомневаться, Иран не сделает никаких поблажек.
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