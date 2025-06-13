Армия Израиля зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана

Израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана, начата работа по их перехвату.

Об этом армейская пресс-служба, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Население всей страны получило экстренное предупреждение с предписанием укрыться в защищенных помещениях.