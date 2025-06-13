https://news.day.az/world/1760354.html Армия Израиля зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана - ВИДЕО Армия Израиля заявила, что зафиксировала обстрел со стороны Ирана, населению всей страны предписано укрыться в убежищах. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Новость обновляется
Армия Израиля зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана - ВИДЕО
Израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана, начата работа по их перехвату.
Об этом армейская пресс-служба, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Население всей страны получило экстренное предупреждение с предписанием укрыться в защищенных помещениях.
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