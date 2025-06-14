4 человека погибли в результате иранских ударов по Израилю

Четыре человека погибли и свыше 70 пострадали в результате ракетных ударов по Израилю.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее данным, два человека были убиты и 21 ранен в результате прямого попадания ракеты в жилые дома в центральной части Израиля.

Ранее сообщалось, что женщина, пострадавшая во время первой волны ракетных атак со стороны Ирана вечером 13 июня, умерла от полученных ранений в одной из больниц в пригороде Тель-Авива, куда она поступила в критическом состоянии после обстрела. Утром 14 июня пресс-секретарь госпиталя "Бейлинсон" подтвердила гибель второй женщины раненой в результате воздушных атак Ирана, отмечает издание.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля.