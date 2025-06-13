Два азербайджанских борца вышли в финал чемпионата Европы

Два азербайджанских борца вольного стиля - Раван Гасанзаде (48 кг) и Руслан Ализаде (55 кг) - вышли в финал чемпионата Европы по борьбе среди юношей до 17 лет, который проходит в Скопье (Северная Македония).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Гасанзаде в полуфинале одержал победу над турком Садыком Атешоглу со счетом 6:2, а Ализаде нанес поражение представителю Армении Армену Папикяну - 8:4.

В финале Гасанзаде встретится с Артаком Агабекяном (Армения), а Ализаде - с Махачем Абдуллаевым (UWW).

Еще один полуфиналист, Хаким Тагиев (110 кг), уступил в полуфинале грузину Муртазе Багдавадзе со счетом 0:2 и поборется за бронзовую медаль.

Кроме того, в утешительном турнире выступит Тунар Насибов (65 кг), который встретится с Самбой Ткемаладзе (Грузия).