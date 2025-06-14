Иран нанес новые ракетные удары по Израилю

Иран вновь осуществил ракетные удары по территории Израиля.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о новых ракетных обстрелах со стороны Ирана и призвала население страны укрыться в безопасных местах.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля.