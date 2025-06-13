- и в ЕС хочется, и от России не убежать

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян играет на два фронта.

Day.Az представляет публикацию:

Никол Пашинян - в лучших своих традициях - заявил сегодня, что Ереван не намерен отказываться от российского военного присутствия.

"Я сказал, что недавно наш парламент принял закон о начале членства в Евросоюзе. Сейчас у нас очень тесное сотрудничество с Евросоюзом. Но с другой стороны, у нас нет задачи разрыва отношений с Россией, потому что наша внешняя политика сбалансирована и сбалансирована. И это наша стратегия", - сказал армянский премьер.

Что означает "сбалансирована и сбалансирована", он не пояснил. Почему в таком случае это их стратегия, а не "стратегия стратегия", тоже не уточнил.

В России на высказывания Пашиняна пока не отреагировали - да и вообще, пророссийскую риторику армянских властей Москва комментировать почти перестала. Своей реакцией - точнее ее отсутствием - РФ просто стимулирует Пашиняна и дальше вешать лапшу на уши Кремлю.

Недавно такой номер исполнял, если помните, Арарат Мирзоян - на переговорах с Лавровым. Тоже рассказывал сказки про то, как никакие законопроекты о вступлении в ЕС не разрушат союзные узы и блаблабла. Лавров тогда с удовольствием все это выслушивал.

Теперь очередь шефа. В целом, видимо, в этом и состоит вся армянская тактика на сегодня: идти в Европу, но медленно и на цыпочках, параллельно рассказывая россиянам, как они нужны и важны. Почему? Потому что, что бы там Пашинян не говорил, армянская экономика по-прежнему плотно завязана на РФ, и настоящий разворот на Запад просто не может себе позволить. Не по карману это Воваевичу.